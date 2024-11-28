محافظ الغربية يتابع تمهيد طريق مستشفى محلة مرحوم

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بوابة الفجر

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأعمال الجارية في تمهيد طريق مستشفى محلة مرحوم، الذي يُعد من المحاور الهامة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى،وذلك في إطار تحسين حركة المرور وتسهيل وصول المرضى والمترددين إلى المستشفى، جاء ذلك بالتزامن مع انتظار الموافقة النهائية من هيئة الصرف الصحي لتغطية المصرف القريب من المستشفى، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

 

وأكد المحافظ على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التمهيد لحين الحصول على الموافقة لتغطية المصرف، مشددًا على أن توفير بيئة آمنة وسهلة الوصول للمستشفى يعد من أولويات المحافظة. كما أشار إلى أن هذا المشروع يعكس التزام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

 

وأشار الجندي أنه لن يتهاون في متابعة التنفيذ الميداني لمثل هذه المشروعات التي تخدم المواطنين، مشددًا على أن أي تقصير أو تأخير في التنفيذ سيواجه بإجراءات صارمة. ودعا جميع الجهات المعنية إلى التنسيق الكامل لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم الأعمال.

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