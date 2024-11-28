اتحاد الكرة يعلن نتائج تحقيقات لجنة الحكام

الفجر الرياضي
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج التحقيقات التي أجريت من خلال الشؤون القانونية لتحديد مسرب محادثات الحكام في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

اتحاد الكرة ينفي مسؤلية لجنة الحكام السابقة عن تسريبات الـvar

وصرح علام، أنه تم الإطلاع على نتائج التحقيقات لتحديد مسرب محادثات الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة لغرفة الـ var في مباراة الزمالك والبنك الأهلي والتي أسفرت عن استبعاد أي مسؤلية للجنة الحكام السابقة.

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وكانت لجنة الحكام السابقة تتكون من محمد فاروق وإبراهيم نورالدين وسيد مراد وأحمد أبوالعلا وحمدي القاضي.

وأضاف، إن إبراهيم نور الدين ظُلم في هذا الموضوع وأنه بذل مجهود كبير في تطوير التحكيم بشكل عام ونفى أي إشاعات دارات حول اللجنة السابقة في هذا الشان نهائيًا.

إبراهيم نورالدين الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد المصري البنك الاهلي الحكم محمد عادل

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