وزير الخارجية يجري اتصالا مع المفوض الأوروبي الجديد للصحة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع "أوليفر فارهيلي" لتهنئته على توليه منصبه الجديد كمفوض الاتحاد الأوروبي للصحة، معربا عن الدور المُقدر الذى قام به المسئول الأوروبي في ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية خلال توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع.

أكد وزير الخارجية على الاهتمام بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة من خلال تنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية في إطار تنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشددًا على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن.

أكد الوزير عبد العاطي، على التطلع لدعم المسئول الأوروبى لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك الصادرات الزراعية والعمل على تذليل أية عقبات فى هذا الشأن.