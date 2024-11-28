الجيش الإسرائيلي: سنستخدم القوة في مواجهة أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في بيان يوم الخميس، إن قواته ستستخدم القوة في مواجهة أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأكد رئيس أركان الجيش في ختام تقييم للوضع في قيادة الجبهة الداخلية، أنهم يفرضون ذلك بالنار وينفذونه بقوة شديدة جدا.

وأضاف: "أقول لكم (الجنود) السكان في الشمال يتطلعون لنا الآن ويريدون رؤيتنا مصممين للغاية على التنفيذ حتى يتمكنوا من العودة".

وصرح هرتسي هاليفي بأن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة أشهر من القتال، خاصة الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كثيرة في لبنان، منها تصفية القيادة العليا بأكملها وقتل جميع القادة، زاعما أن حزب الله جاء إلى هذا الاتفاق من مكان ضعف وفقدان الخيارات.

وفي ختام تقييم للوضع، قرر الجيش الاسرائيلي رفع القيود عن التجمهر من منطقة الكرمل وحتى منطقة الوسط في مناطق هاشفيلا، ياركون، دان، شارون، شومرون، مناشيه، وادي عرة، الكرمل، الوديان.

ودعا إلى مواصلة متابعة التعليمات التي تنشرها قيادة الجبهة الداخلية في الوسائل المختلفة.