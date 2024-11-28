مرتبات شهر ديسمبر 2024.. اعرف مواعيد القبض

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها، موضحة أن عملية الصرف ستتم على مدار خمسة أيام. كما حددت أربعة أيام إضافية لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين خلال الشهر نفسه.

بدء صرف الرواتب في 22 ديسمبر

حددت الوزارة يوم 22 ديسمبر 2024 موعدًا لبدء صرف رواتب العاملين بالدولة، وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

وأشار خيري إلى أن المتأخرات ستُصرف أيام 8، 9، و10 ديسمبر، داعيًا العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف، حيث ستظل المستحقات متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من موعد الصرف المقرر لكل جهة إدارية.

زيادات جديدة في رواتب العاملين

أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، حيث سيستفيد جميع الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية من تحسينات ملحوظة في الرواتب.

وفيما يلي أبرز الزيادات:



• الدرجة الممتازة: يصل مرتبها إلى 11،100 جنيه.

• الدرجة العالية: يرتفع إلى 8،508 جنيهات.

• درجة المدير العام: يحصل على زيادة إضافية قدرها 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 7،212 جنيهًا.

• الدرجة الأولى: الحد الأدنى يرتفع من 6،264 إلى 6،564 جنيهًا.

• الدرجة الثانية: يزيد الحد الأدنى إلى 5،864 جنيهًا.

• الدرجة الثالثة: يصل إلى 5،650 جنيهًا.

• الدرجة الرابعة: يرتفع إلى 5،093 جنيهًا.

• الدرجة الخامسة: يصل الحد الأدنى إلى 4،836 جنيهًا.

• الدرجة السادسة: يشهد الحد الأدنى زيادة ملحوظة ليصل إلى 4،000 جنيه بدلًا من 3،500 جنيه.

التزام بتعزيز منظومة الأجور

أكدت وزارة المالية أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة ومواكبة التحديات الاقتصادية. وأوضحت أن الالتزام بمواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المحددة يهدف إلى ضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم.

و تواصل الحكومة تنفيذ سياسات تعزز من دخل الموظفين وترفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للموظفين في مختلف قطاعات الدولة.