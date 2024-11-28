جهاز حماية وتنمية البحيرات يحصل على شهادة اعتماد المعامل للثروة السمكية

وجه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهوده نحو إنشاء المعامل المركزية المختصة بفحص مشاريع الاستزراع السمكي بانتظام، لضمان توافقها مع المواصفات القياسية وتحقيق أعلى جودة للمنتج السمكي.





وفي هذا الإطار، نجح الجهاز في اعتماد المعامل المركزية للثروة السمكية وحصولها على شهادة الجودة وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك). ويغطي هذا الاعتماد دقة نتائج الاختبارات الميكروبيولوجية للأسماك، إضافة إلى الاختبارات الكيميائية للمياه والأعلاف.





أشاد اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجهاز بالتطوير العلمي والبحثي، مؤكدًا أن الاعتماد الدولي للمعامل يمثل أولوية تدعم سياسة الدولة في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. كما أشار إلى أن القياسات المعيارية الدقيقة تعد أساسًا لدفع عجلة التنمية في قطاع المصايد السمكية محليًا ودوليًا.





وقد خضعت المعامل المركزية لمراجعة وتقييم خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر 2024، حيث أوصت اللجنة بمنح شهادة الجودة بعد إجراء 9 اختبارات أساسية لدعم قطاع الاستزراع السمكي، تضمنت:

• معمل جودة المياه والتربة: شمل اختبارات الأس الهيدروجيني، التوصيل الكهربائي، الأكسجين الذائب، ونسب الحديد والنحاس.

• معمل الميكروبيولوجي: تضمنت اختبار الكشف بكتيريا “الفبريو” في الأسماك.

• معمل الأغذية والأعلاف: شملت قياس نسب البروتين والدهون في الأعلاف.

• معمل الباراسيتولوجي: شمل اختبار الكشف الطفيليات في الأسماك.





هذا الإنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المعامل المعتمدة في مجال تشخيص أمراض الأسماك، مما يدعم تحسين الكفاءة التشخيصية والعلاج المبكر، ويرفع من القيمة التنافسية للمعامل من خلال تقديم خدمات استشارية ودعم قطاع الاستزراع السمكي.





شارك في هذا المشروع فرق عمل متخصصة بقيادة الكيميائية ولاء مجدي، مديرة المعامل المركزية ومديرة الجودة، إلى جانب فريق من المهندسين والكيميائيين والدكاترة المختصين في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة معمل الميكروبيولوجي ومعمل المياه وكيمياء الأعلاف.





يُذكر أن هذا الاعتماد يضع معامل الجهاز ضمن قائمة المعامل المصرية المعتمدة من EGAC، التابع لمجلس التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC، مما يعزز موقع مصر في قطاع الاستزراع السمكي دوليًا.