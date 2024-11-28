عاجل | حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام.. التشكيل الجديد

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.
 

جاء التشكيل على النحو التالي:

• حسن عبد الله - رئيس المجلس والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

• رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.

• طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.

• محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

• علي محمد علي فرماوي - خبير تكنولوجي.

• نجلاء أنور الأهواني - خبيرة اقتصادية.

• شريف حسين كامل محمد - خبير مالي.

• محمد عثمان إبراهيم الديب - خبير مصرفي.

• سميحة السيد فوزي - خبيرة اقتصادية.

• عصام محمد عبد الهادي عامر - خبير محاسبي ومالي.

• خالد إبراهيم صقر علي - خبير اقتصادي.


 

يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز القيادة الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار المالي.

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