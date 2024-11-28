رسالة ليونيل ميسي إلى برشلونة.. مشاعر حب وكراهية


تحدث ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وبرشلونة السابق، خلال تصريحات صحفية عن الفريق الكتالوني، بمناسبة الذكرى الـ125 على تأسيس النادي.

شارك مع برشلونة، منذ بداية مسيرته وحتى أغسطس 2021، ولعب 778 مباراة رسمية نجح خلالهم في تسجيل 672 هدفًا، وحقق معهم جميع الالقاب الممكنة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي الأمريكي.

ينتهي عقد اسطورة الارجنتين، مع إنتر ميامي  في ديسمبر 2025، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتمديد العقد، وسط العديد من التكهنات حول مستقبله مع وجود عرض سعودي من الهلال، لكن رغبته بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

باتشيكو يكشف موقفه من تسوية مستحقاته مع الزمالك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

رسالة حب وافتقاد من ميسي

قال نجم المنتخب الأرجنتيني في مقابلة مع قناة "3Cat": "أولًا أرغب في التهنئة بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، الذي كان من الشرف لي أن أكون جزءًا من هذا النادي، وأكون من جماهيره.

اضاف ليو ميسي: "أشكر الله الذي قادني إلى برشلونة وقضيت حياتي كلها في هذا النادي الرائع، أفتقد النادي والمدينة وكل شيء، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام.

مواد متعلقة

الزمالك يدخل في مفاوضات لضم نجم منتخب ليبيا

لاعب الزمالك السابق: الأداء غير مطمئن.. والمشكلة ليست في الصفقات

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن