رسالة ليونيل ميسي إلى برشلونة.. مشاعر حب وكراهية

تحدث ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وبرشلونة السابق، خلال تصريحات صحفية عن الفريق الكتالوني، بمناسبة الذكرى الـ125 على تأسيس النادي.

شارك مع برشلونة، منذ بداية مسيرته وحتى أغسطس 2021، ولعب 778 مباراة رسمية نجح خلالهم في تسجيل 672 هدفًا، وحقق معهم جميع الالقاب الممكنة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي الأمريكي.

ينتهي عقد اسطورة الارجنتين، مع إنتر ميامي في ديسمبر 2025، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتمديد العقد، وسط العديد من التكهنات حول مستقبله مع وجود عرض سعودي من الهلال، لكن رغبته بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

رسالة حب وافتقاد من ميسي

قال نجم المنتخب الأرجنتيني في مقابلة مع قناة "3Cat": "أولًا أرغب في التهنئة بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، الذي كان من الشرف لي أن أكون جزءًا من هذا النادي، وأكون من جماهيره.

اضاف ليو ميسي: "أشكر الله الذي قادني إلى برشلونة وقضيت حياتي كلها في هذا النادي الرائع، أفتقد النادي والمدينة وكل شيء، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام.