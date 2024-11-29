إصابة شخصين إثر حريق اندلع بشقة سكنية بأكتوبر

حوادث
بوابة الفجر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة  بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وأدى الحريق إلى إصابة شخصين باختناق.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

3 سيارات اطفاء اصابة شخصين أكتوبر 6 أكتوبر حريق جيزة عمليات شرطة النجدة شقة سكنية

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × ضمك بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024