إصابة شخصين إثر حريق اندلع بشقة سكنية بأكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وأدى الحريق إلى إصابة شخصين باختناق.



وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.