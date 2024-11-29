إصابة طفلة صدمتها سيارة مسرعة بالعياط

حوادث
بوابة الفجر

أصيبت طفلة، اليوم الخميس، أثر أصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق أعلى الطريق السريع بمنطقة العياط في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السريع بمنطقة العياط في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة أعلى الطريق السريع بمنطقة العياط في الجيزة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى أصطدام السيارة بشخص مما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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