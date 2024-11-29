نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

في خطوة جديدة ومثيرة، أعلنت الفنانة المتألقة ندي بسيوني عن برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية والرياضية في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية.

و خلال تصريحها لجريدة الفجر الفني، أكدت ندي أن البرنامج يمثل رحلة فريدة من نوعها، حيث ستقوم بزيارة عدة مدن مصرية للبحث عن الأسماء الشابة التي تستحق فرصة للظهور على الساحة.

وأشارت ندي إلى أنها قد انتهت من تصوير ثلاث حلقات من البرنامج، متحدثةً عن الأجواء الإيجابية والمشوقة التي سادت خلال التصوير. وكما كشفت عن مفاجأة سارة، حيث ستقدم لأول مرة أغنية جديدة في تتر البرنامج بعنوان "رحلة ندي"، والتي تحمل لمساتها الفنية الخاصة.

البرنامج من إنتاج السفير سعيد أدم، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإنتاج الفني، ويتولى إخراجه المخرج المبدع محمد علي هاشم. الأغاني في البرنامج كتبها ولحنها محمد علي هاشم، بينما قام بتوزيعها شريف منير الوسيمي، مما يضمن تقديم محتوى فني متنوع وجذابة.

و تأمل ندى بسيوني أن يحقق "رحلة ندي" تأثيرًا كبيرًا على الساحة الفنية، وأن يساهم في إلقاء الضوء على المواهب الشابة التي تتطلع لتحقيق أحلامها. البرنامج يعد بمثابة منصة جديدة للمبدعين، حيث ستكون لهم الفرصة للتألق وإبراز مواهبهم أمام جمهور واسع.