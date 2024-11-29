مرموش يقود فرانكفورت للفوز على ميتيلاند في الدوري الأوروبي

تمكن نادي فرانكفورت الألماني من تحقيق الفوز أمام ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "إم سي إتش أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

أحداث مباراة فرانكفورت وميتييلاند في الدوري الأوروبي

افتتح هوجو لارسون أول أهداف اللقاء فرانكفورت في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من عمر مرموش إلى زميله لارسون الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل ننامدي كولينز بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح ميتييلاند في الدقيقة 48، بعد عرضية من ميكيل جوجورزا من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم كولينز وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني لصالح فرانكفورت في الدقيقة 57، عن طريق ركلة جزاء، نفذها مرموش بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقا فرانكفورت وميتييلاند في الدوري الأوروبي

يحتل الفريق الألماني المركز الثالث في جدول ترتيب اليورباليج برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل الفريق الدنماركي المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.