مرموش يقود فرانكفورت للفوز على ميتيلاند في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
عمر مرموش
عمر مرموش

تمكن نادي فرانكفورت الألماني من تحقيق الفوز أمام ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "إم سي إتش أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

أحداث مباراة فرانكفورت وميتييلاند في الدوري الأوروبي

افتتح هوجو لارسون أول أهداف اللقاء فرانكفورت في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من عمر مرموش إلى زميله لارسون الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل ننامدي كولينز بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح ميتييلاند في الدقيقة 48، بعد عرضية من ميكيل جوجورزا من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم كولينز وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

txt

مدرب ويستهام: أرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي

txt

بورت التايلاندي يضمن تأهله لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا 2

وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني لصالح فرانكفورت في الدقيقة 57، عن طريق ركلة جزاء، نفذها مرموش بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقا فرانكفورت وميتييلاند في الدوري الأوروبي

يحتل الفريق الألماني المركز الثالث في جدول ترتيب اليورباليج برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل الفريق الدنماركي المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.

اهداف أهداف اللقاء الدوري الأوروبي 2024 الدوري الأوروبي اليوم الخميس دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024 دور المجموعات فرانكفورت الالماني فرانكفورت عمر مرموش

مواد متعلقة

مسحور أو به مسّ.. نجم فرنسا يعلق على ضعف مستوى مبابي مع ريال مدريد

أنشيلوتي في ورطة كبرى.. الإصابات تطارد ريال مدريد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن