عاجل - عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا السعودية.. تخفيضات مذهلة على الهواتف والأجهزة المنزلية

تستعد شركة اكسترا السعودية، الرائدة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، لتقديم عروض استثنائية بمناسبة "الجمعة البيضاء 2024"، والتي تشمل تخفيضات ضخمة على مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية. تأسست اكسترا في عام 2003 بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أبرز الشركات في السوق السعودي

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى خدماتها الممتازة التي تشمل ضمانًا ممتدًا، وتوصيلًا مجانيًا إلى المنازل، وتركيب وصيانة الأجهزة في أي مكان داخل المملكة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين الذين يبحثون عن جودة وخدمات مميزة.

الهواتف الذكية في عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا

تعتبر عروض الهواتف الذكية في الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا من أبرز العروض التي ينتظرها الكثير من العملاء، حيث يتم تقديم تخفيضات كبيرة على مجموعة من أفضل الهواتف الذكية التي تتميز بأحدث التقنيات. من أبرز العروض على الهواتف الذكية:

هاتف سامسونج جالكسي A34 5G بسعة 256 جيجابايت ولون أخضر، الذي كان سعره 1399 ريال سعودي، أصبح متاحًا الآن بسعر 849 ريال سعودي فقط. يعتبر هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز ذو أداء قوي وشاشة مميزة بأسعار معقولة.

هاتف أبل أيفون 15 برو ماكس بسعر 4،899 ريال سعودي. يمثل هذا العرض فرصة مميزة للحصول على هاتف أبل الرائد بتقنيات حديثة مثل معالج A17 وميزات تصوير متطورة وشاشة OLED مذهلة.

هاتف هونر X9 5G بسعة 256 جيجابايت، الذي كان سعره 1299 ريال سعودي، أصبح متاحًا الآن بسعر 899 ريال سعودي. يتميز هذا الهاتف بشاشة كبيرة وأداء سريع يدعم شبكة الجيل الخامس، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى سرعة عالية وتجربة استخدام ممتازة.

هاتف Huawei Pura 70 Ultra 512GB، الذي يأتي بشاشة 6.8 بوصة وذاكرة 512 جيجابايت، متاح بسعر 4،199 ريال سعودي. يُعد هذا الهاتف من أبرز هواتف Huawei التي تتمتع بميزات قوية في التصوير والأداء.

هاتف Huawei Nova 12i 256GB، الذي يأتي بشاشة 6.4 بوصة وذاكرة 256 جيجابايت، متاح بسعر 749 ريال سعودي. يتميز بتصميم عصري وأداء جيد، ويعتبر خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف متوسط المدى.

هاتف Huawei Nova 12 SE 256GB بسعر 849 ريال سعودي. يأتي بشاشة 6.67 بوصة وذاكرة 256 جيجابايت، ما يجعله خيارًا مناسبًا للذين يبحثون عن هاتف ذي مواصفات جيدة بسعر مناسب.

الأجهزة المنزلية في عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا

لا تقتصر عروض الجمعة البيضاء 2024 من اكسترا على الهواتف الذكية فقط، بل تشمل أيضًا مجموعة من الأجهزة المنزلية المتميزة بأسعار مخفضة. تعتبر اكسترا من الشركات الرائدة في تقديم الأجهزة المنزلية عالية الجودة التي تواكب أحدث التقنيات، وفي هذا الموسم تقدم الشركة تخفيضات ضخمة على العديد من الأجهزة التي لا يمكن للمستهلكين تفويتها:

ثلاجة بلت أن ميديا 8.5 قدم باللون الأبيض أصبحت بسعر 2499 ريال سعودي بعد أن كان سعرها الأصلي أعلى من ذلك. تتميز هذه الثلاجة بتصميم أنيق وعصري، بالإضافة إلى كونها موفرة للطاقة، مما يجعلها الخيار المثالي للمنازل العصرية.

ثلاجة بلت أن ميديا 8.5 قدم باللون الذهبي أصبحت بسعر 2374 ريال سعودي. تتميز هذه الثلاجة بتقنيات متطورة مثل نظام التبريد السريع، مما يساعد في الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول.

غسالة كلاس يرومزودة التي تتكون من 15 برنامجًا، وهي من الغسالات ذات التصميم الأنيق التي تحتوي على نظام تعبئة أمامية، ولونها أبيض. هذه الغسالة متاحة الآن بسعر 1199 ريال سعودي، وهي تعد واحدة من أفضل الخيارات للمستهلكين الذين يبحثون عن غسالة ذات أداء عالي وبسعر مناسب.

مزايا إضافية تقدمها اكسترا لعملائها

تقدم اكسترا العديد من الخدمات المميزة لعملائها، مثل الضمان الممتد للأبد على بعض المنتجات، مما يتيح للمستهلكين راحة البال عند شراء أي جهاز أو منتج من اكسترا. كما توفر الشركة خدمة التوصيل المجاني إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يوفر للعملاء الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم اكسترا خدمات التركيب والصيانة في أي مكان داخل المملكة، ما يجعل تجربة الشراء أكثر سهولة وراحة.