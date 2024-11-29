فقد لاتسيو الإيطالي أول نقطتين له في الدوري الأوروبي بتعادله سلبيًا في عقر داره أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في الوقت الذي واصل فيه أتلتيك بلباو الإسباني انتصاراته بفوزه على إلفسبورغ السويدي (3-0)، الخميس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بالبطولة.

لاتسيو يفقد نقطتين في عقر داره وأتلتيك بلباو يواصل انتصاراته

وعلى ملعب (الأوليمبيكو) في روما، حرم الفريق البلغاري "النسور" من اقتناص فوزهم الخامس تواليًا، ليفقد الفريق الإيطالي أول نقطتين له في البطولة، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة لا يزال بها في الصدارة.

بينما يقبع الفريق البلغاري في المركز الـ34 بعد أن أضاف نقطته الثانية.

ووسط جماهير ملعب (سان ماميس) في إقليم الباسك، أكرم أتلتيك بلباو الإسباني ضيافة إلفسبورغ السويدي بثلاثية نظيفة.

واقتنص "أسود الباسك" الانتصار الرابع على التوالي، ليرفع الفريق الباسكي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف لاتسيو.

بينما يأتي الفريق السويدي في المركز الـ27 بـ4 نقاط، بعد أن استقبل خسارته الثالثة، مقابل فوز وتعادل.

ورفض غلطة سراي التركي مجاورة لاتسيو وأتلتيك في الصدارة، بعد أن اكتفى بتعادل إيجابي بهدف أمام مضيفه ألكمار الهولندي على ملعب (أفاس) في هولندا.

ورفع متصدر الدوري التركي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، من فوزين وتعادلين.

بينما يمتلك ألكمار 7 نقاط في المركز الـ15 مؤقتا.

وبتعادل إيجابي أيضا ولكن (2-2)، انتهت مباراة أندرلخت البلجيكي وبورتو البرتغالي على ملعب (لوتو بارك)، ليرفع الفريق البلجيكي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بفارق الأهداف خلف غلطة سراي، وهو التعادل الثاني على التوالي لأندرلخت.

أما "التنانين" فواصلوا مسلسل نزيف النقاط للمباراة الثانية تواليًا، بعد أن سقطوا في فخ الخسارة في الجولة الماضية على يد لاتسيو (2-1)، ليصبح رصيد الفريق 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وخسارتين، في المركز الـ19 مؤقتًا.

واستعاد أوليمبيك ليون الفرنسي ذاكرة الانتصارات بفوزه الكبير خارج قواعده على قره باغ الآذري (1-4)، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، في المركز السادس مؤقتًا، ويعود لسكة الانتصارات بعد خسارة أمام بشكتاش التركي (0-1)، ثم تعادل أمام هوفنهايم الألماني (2-2).