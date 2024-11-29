فيورنتينا يفوز على بافوس في دوري المؤتمر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاز فيورنتينا الإيطالي على بافوس القبرصي (3-2)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

فيورنتينا يفوز على بافوس في دوري المؤتمر

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بافوس عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

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وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 38 عن طريق كريستيان كوامي، قبل أن يسجل ديفيد جولدار لاعب بافوس الهدف الثاني للفريق الإيطالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

لكن الفريق القبرصي نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 عن طريق جايرو دا سيلفا، لكن فيورنتينا سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق لوكاس مارتينيز كوارتا، فيما أضاف بافوس هدفا ثانيا في الدقيقة 86 عن طريق جاجا.

وفي مباراة أخرى، حافظ ليجيا وارسو البولندي على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، لدى فوزه خارج أرضه على أومونيا نيقوسيا القبرصي (3-0).

ورفع ليجيا وارسو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر تشيلسي، فيما تجمد رصيد أومونيا عند 3 نقاط في المركز الثامن والعشرين.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز أولمبيا ليوبليانا السلوفيني على لارن الأيرلندي الشمالي (1-0)، وفاز ملادا بوليسلاف التشيكي على ريال بيتيس (2-1).

وتعادل شامروك روفرز الأيرلندي مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي (1/1)، فيما فاز لوجانو السويسري على جينت البلجيكي (2-0).

 

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