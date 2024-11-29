قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، إن مواجهة السبت أمام بايرن ميونخ في البوندسليجا، هي الأكبر في الكرة الألمانية داخل وخارج البلاد.

دورتموند يعلق على تجاهل هونيس

وأضاف فاتسكة في تصريحات لقناة سكاي "هي مباراة بين فريقين يحملان الشخصية الأقوى كرويا في ألمانيا، وأي شخص يرى غير ذلك بحاجة لطبيب عيون".

وتابع "اذهب للخارج واسأل عن أكبر منارتين لكرة القدم في ألمانيا، ستكون الإجابة ذلك بنسبة 98.9% وربما تصل إلى 100%".

ويحتل دورتموند، المركز الخامس، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، والذي لم يتلق أي خسارة هذا الموسم في الدوري الألماني.

من جانبه، قال أولي هونيس الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، الأسبوع الماضي، إن بايرن ميونخ سيفوز بلقب الدوري الألماني، لأن منافسيه لايبزيج وحامل اللقب باير ليفركوزن يهدران النقاط.

ولم يذكر هونيس، اسم دورتموند، والذي فاز بلقب الدوري الألماني لآخر مرة عام 2012، وأضاع اللقب في 2023 في الجولة الأخيرة، ليخطف بايرن ميونخ، اللقب رقم 11 على التوالي.

وقال فاتسكه إن ليفركوزن ليس في نفس المكانة التاريخية لدورتموند وبايرن، رغم تحقيقهم اللقب في موسم تاريخي دون هزيمة.

وأضاف "أكن احتراما كبيرا لإنجاز باير ليفركوزن العام الماضي ولديهم فريق رائع وناد عظيم، لكننا بوروسيا دورتموند وهذا بايرن ميونخ، وبالفعل نعلم مدى أهميتنا".

