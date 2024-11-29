تعرف على حكم عدم صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عدم أداء المسلم صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات.

صلاة الجمعة

تعرف على حكم عدم أداء المسلم صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات

حيث كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم عدم أداء المسلم صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات وبرهنت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه" كما أجمع العلماء على أن المسلم الذي ترك صلاة الجمعة اكثر من ثلاث مرات دون وجود ضرورة في تركها يحبط الله عمله إلا إذا وجدت ضرورة منعته من أداء صلاة الجمعة مثلما كان مريضًا أو على سفر ويكون الحكم في ذلك أن يقضي صلاة الجمعة ظهرًا.

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تعرف علي عظم إثم عدم أداء صلاة الجمعة دون عذر شرعي

و شددت العلماء أيضًا على عظم إثم ترك صلاة الجمعة دون عذر شرعي بالإضافة إلى أن المسلم الذي يؤدي كل الصلوات دون اداء صلاة الجمعة دون عذر شرعي مقبول فسوف يحبط عمله لتركه صلاة الجمعة ونوهت الإفتاء على من لم يستطع أداء صلاة الجمعة في جماعه من الممكن أن يقضيها صلاة ظهر في المنزل أربع ركعات كما أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجمعة هي واجب على كل مسلم وفرض ولا يجوز ترك صلاة الجمعة إلا لعذر شرعي مثل أن يكون المسلم على سفر أو به أذى أو مرض واستشهدت دار الإفتاء المصرية بقول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع" سورة الجمعة الآية 9.

الجمعه

تعرف على عقوبة تارك صلاة الجمعة

كما استشهدت دار الإفتاء عن شدة عقوبة ترك صلاة الجمعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين" رواه مسلم وورد أيضًا في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إثم ترك صلاة الجمعة وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه" رواه النسائي وقد تبين إثم ترك صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات دون وجود ضرورة وعذر شرعي واضح.