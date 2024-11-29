هاجر الشرنوبي تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

الفجر الفني
هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي

تصدرت الفنانة هاجر الشرنوبي ترند جوجل وذلك بعدما قامت بنشر صورة لنجلها وهي تقبله من فمه في عيد ميلاده مما جعلها في مرمي الانتقادات بسبب هذى القبلة.

 

علقت هاجر الشرنوبي على هذا الأمر من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام  قائلة:'الخير يا جماعة، عايزة أتكلم عن حاجة مضايقاني جدًا، صحيت الصبح على كمية تعليقات مش طبيعية من ناس واضح إنهم مش طبيعيين، أنا منزلة صورة لابني وأنا ببوسه بمناسبة عيد ميلاده، وفجأة لقيت تعليقات زي إيه لازمتها البوسة وتربية مش عارف إيه.

 

تابعت قائلة:'  إيه المرض ده بجد مش لاقية تفسير للي بيتكتب غير في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا، يعني إيه المشكلة في صورة عيد ميلاده وأنا ببوسه بجد مش فاهمة الموضوع غريب جدًا، وأنا مش عارفة فين المشكلة

و اختتمت: أنا بشوف تعليقات سلبية كتير، وبصراحة ما بدخلش أرد عليها، ولا عمري عملت لايف، ولا طلعت أتكلم، لكن المرة دي الموضوع يخصني، ودي صورة لابني في عيد ميلاده، مش طبيعي إن الناس تدخل تكتب تعليقات سلبية بالطريقة دي، عايز تقول نصيحة ابعتها في رسالة لكن أنك تكتب بالطريقة دي قدام الناس، ده بشع بجد مش لاقية أي مبرر أو تفسير للي بيحصل غير إن فيه ناس عندها مشكلة عقلية، يعني إيه المخ ده يهيأ لهم إن صورة أم بتبوس ابنها حاجة غلط".

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