ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي.. مشاهدة قمة مرتقبة بجولة حاسمة

الفجر الرياضي
ماتش النصر وضمك بث
ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي

ماتش النصر وضمك بث مباشر.. تستعد جماهير النصر وضمك لمتابعة مواجهة حامية في دوري روشن السعودي ضمن الجولة 12، الجمعة 29 نوفمبر 2024، ويعتبر ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي، من المباريات الحاسمة ومحط أنظار عشاق الكرة السعودية، خصوصًا وأن النصر يسعى للعودة لطريق الانتصارات بعد كبوة الجولة الماضية، بينما يحاول ضمك الخروج من مناطق الخطر وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي مثل النصر.

موعد ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي

ومباراة النصر وضمك بتوقيت السعودية تنطلق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك بالرياض.

  • التوقيت:
    • الساعة 5:40 مساءً بتوقيت السعودية
    • الساعة 4:40 مساءً بتوقيت مصر

جماهير النصر تنتظر من فريقها تقديم مستوى يعكس مكانة الفريق في جدول الدوري، بينما جماهير ضمك تتطلع لتحقيق مفاجأة في هذه الجولة.

ماتش النصر وضمك بث مباشر

النصر وضمك.. مواجهة بأهداف مختلفة

  • النصر يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال الثاني و8 نقاط عن المتصدر الاتحاد. الفريق بحاجة للفوز إذا أراد المنافسة على الصدارة واستعادة ثقة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام القادسية.
  • أما ضمك، فيحتل المركز 11 برصيد 14 نقطة، ويحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط من خلال تقديم أداء قوي أمام النصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

مباراة النصر وضمك ستكون منقولة حصريًا عبر شبكة SSC SPORT على قناة SSC SPORT HD1.
وإذا ما كنت تفضل المشاهدة أونلاين، يمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد، اللي يوفر بث مباشر بجودة عالية.

التشكيلة المتوقعة للنصر قدام ضمك

مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، يعتمد على خطة هجومية واضحة، ومن المتوقع يبدأ بالتشكيلة التالية:

  • الخطة: 4-3-3
    • حارس المرمى: بينتو
    • الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، سيماكان، نواف بوشل
    • الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري
    • الهجوم: أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

أهمية ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي

مباراة النصر وضمك تعتبر مهمة جدًا للفريقين:

  • النصر يحاول استغلال اللقاء للتقليل من فارق النقاط مع المتصدرين واستعادة الثقة.
  • ضمك يسعى لتحسين مركزه في جدول الدوري والهروب من مراكز الهبوط.

توقعات الجماهير.. النصر مرشح قوي

الجماهير النصراوية واثقة من قدرة فريقها على حسم المباراة، خصوصًا مع وجود النجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، اللي يشكلون قوة هجومية جبارة. ومع ذلك، ضمك فريق صعب المراس وقد يحقق مفاجأة إذا استغل الفرص بشكل صحيح.

جدول مبارة النصر وضمك

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقونالملعب
النصر ضد ضمكالجمعة 29 نوفمبر 2024، الساعة 5:40 مساءًSSC SPORT HD1أحمد النفيسة، مشاري القرنيالأول بارك

ويعد ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي، مباراة منتظرة في دوري روشن السعودي، ترقبوا المتعة والإثارة وعيشوا الأجواء الحماسية مع نجوم الدوري السعودي.

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