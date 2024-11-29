يعرف جميع المسلمين فضل يوم الجمعه في استجابة الدعاء ويبدأ المسلمين بداية من فجر الجمعة وحتي ساعة المغرب بالتضرع إلي الله بكل ما يتمناه المرء من أجل أن يكرمه الله باستجابة الدعاء وسنعرض أفضل أدعية يوم الجمعة ومواقيت الإجابة.

تعرف على فضل الدعاء يوم الجمعة

حيث يكون في الشريعه الاسلاميه دعاء يوم الجمعه مستجاب بإذن الله تعالى كما لا يوجد صيغه معينة للدعاء ولكن تكون أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأفضل في الدعاء لكي يمن الله على المسلم بالإجابة ولكن يمكن أن تدعوا الله كما تشاء وتطلب من الله ما تريد وبإذنه تعالى يحقق الدعاء ويستجيب وتأتي اهمية دعاء يوم الجمعة لأنه من مفاتيح الجنان ودعاء يوم الجمعة من السنن المستحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خير الأيام هو يوم الجمعة وكما قال رسول الله أن "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنه وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"

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أهمية الدعاء يوم الجمعة ومواقيت الإجابة

كما ورد عن أهمية الدعاء يوم الجمعة أنه يكون فيه ساعه استجابة للدعاء وتلك الساعه يقبل فيها الله دعوات المسلمين اجمعين وأختلف العلماء في تحديد تلك الساعة حيث يقول البعض أنها بين العصر والمغرب والبعض الآخر يقول وقت خطبة الجمعة و لا بد أن يقوم المسلم بالدعاء في كل وقت وبإذن الله تعالى يحقق أمنياتهم كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" إن في الجمعه لساعه، لا يوافقها مسلم، يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه"

إليك أفضل الأدعية في يوم الجمعة

و أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الأدعية في يوم الجمعة وفيما يلي سوف نعرض لكم خير ما كان يدعوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل ادعيه يوم الجمعة هي:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى "

" اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واقض عنا برحمتك شر ما قضيت أنك تفضي ولا يقضى عليك آمنا بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت أعلم به منا"

" اللهم أبعد عني رفقاء السوء اللهم جنبني الفواحش والمعاصى اللهم اغفر لي ذنبي وطهر قلبي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين"

" اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر "

"اللهم أجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد وافتح لنا بابا في الجنه لا يسد واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"

" اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجلعنا للمتقين إمامًا "

"ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي"

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين"

“ اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم أجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك أنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل".