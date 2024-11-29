

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية والآسيوية عن مواعيد مباريات بطولات الدوريات الأوروبية الكبرى الخمس بالإضافة إلى بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

تنقل مباريات بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي في الموسم الحالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

بينما تنقل منافسات الدوري الإيطالي حصريًا عبر شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC السعودية.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 11- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة



ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...

* الدوري الإنجليزي:

- برايتون وساوثهامبتون الساعة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإسباني:

- ريال مايوركا وفالنسيا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- كالياري وهيلاس فيرونا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري الألماني:

- سانت باولي وهولشتاين كيل الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الفرنسي:

- ستاد ريميس ولانس الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي:

- القادسية والخليج الساعة 4 ونصف إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- النصر وضمك الساعة 5 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر

- الأهلي والوحدة الساعة 7 مساء بتوقيت مصر