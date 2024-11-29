مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 11- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية والآسيوية عن مواعيد مباريات بطولات الدوريات الأوروبية الكبرى الخمس بالإضافة إلى بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي. 
تنقل مباريات بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي في الموسم الحالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.
بينما تنقل منافسات الدوري الإيطالي حصريًا عبر شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC السعودية.

txt

نورماند يستعيد عافيته بعد الإصابة الدماغية

txt

ماتش النصر وضمك بث مباشر في دوري روشن السعودي.. مشاهدة قمة مرتقبة بجولة حاسمة

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 11- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة


ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...
* الدوري الإنجليزي:
- برايتون وساوثهامبتون الساعة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الإسباني:
- ريال مايوركا وفالنسيا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الإيطالي:
- كالياري وهيلاس فيرونا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الألماني:
- سانت باولي وهولشتاين كيل الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر 
* الدوري الفرنسي:
- ستاد ريميس ولانس الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر 
* مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي:
- القادسية والخليج الساعة 4 ونصف إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر 
- النصر وضمك الساعة 5 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر 
- الأهلي والوحدة الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

مواد متعلقة

تقرير مباراة تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صراع الاتحاد والهلال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها