مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر. 


يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة. 


تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

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مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 29- 11- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة


سوف تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي. 

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة


ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي:
* الجمعة 29 نوفمبر 2024:
- القادسية والخليج الساعة 4 ونصف إلا خمس دقائق مساء بتوقيت مصر 
- النصر وضمك الساعة 5 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر 
- الأهلي والوحدة الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

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