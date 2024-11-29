موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره خيتافي يوم الأحد المقبل 1-12-2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل خيتافي المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي يوم الأحد المقبل، عبر قنواتها.

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