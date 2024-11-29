موعد مباراة برايتون مع ساوثهامبتون اليوم في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، مع نظيره فريق ساوثهامبتون، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب فالمر.

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وستنطلق صافرة مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة برايتون مع ساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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