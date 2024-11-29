موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف ستاد ريمس نظيره لانس، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2025/2024.

لانس في ضيافة ستاد ريمس بالدوري الفرنسي

ويحتضن ملعب أوغست ديلاون، المواجهة القوية بين ستاد ريمس ولانس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، تحت صافرة الحكم الفرنسي الدولي عبداللطيف خرادجي.

ويحتل ستاد ريمس المركز الثامن في ترتيب جدول الليج 1، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز التاسع فريق لانس، والذي يمتلك في رصيد 17 نقطة.

موعد مواجهة ستاد ريمس ولانس في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تقام مواجهة ستاد ريمس ولانس، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت قطر والسعودية، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ستاد ريمس ولانس في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المباراة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصر لمباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموسم 2025/2024، وتحديداً على قناة bein sports HD 4.

 

 

 

 

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