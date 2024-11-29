رئيس الوزراء الياباني يؤكد: نرغب في إبرام معاهدة سلام مع روسيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد شيغيرو إيشيبا رئيس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، أن حكومته ستظل ملتزمة بحل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا، برغم كل الصعوبات الراهنة في العلاقات اليابانية الروسية.

وجاء ذلك وفقا لما أدلى به إيشيبا من تصريحات أمام البرلمان الياباني، حيث أشار إلى أن "العلاقات اليابانية الروسية في حالة صعبة"، مضيفًا: "ولكن بلادنا ستواصل مسيرتها نحو حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام"،

وقد كرر إيشيبا كلماته في السابق، أكتوبر الماضي، عندما ألقى خطابه الرئيسي الأول أمام البرلمان منذ انتخابه.

جاء ذلك وفقا لما أدلى به إيشيبا من تصريحات أمام البرلمان الياباني، حيث أشار إلى أن "العلاقات اليابانية الروسية في حالة صعبة"، إلا أنه تابع: "لكن بلادنا ستواصل مسيرتها نحو حل المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام"، وقد كرر إيشيبا كلماته في السابق، أكتوبر الماضي، عندما ألقى خطابه الرئيسي الأول أمام البرلمان منذ انتخابه.

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