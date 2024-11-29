الأمم المتحدة: سنواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة ستواصل التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.

وأضاف غوتيريش في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وفي 26 من نوفمبر الجاري، أقامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر.

ودعت لجنة خلال الفعالية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لـ "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ودعم الحقوق التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني".

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