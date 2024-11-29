محافظ أسيوط يتفقد مشروع تدوير مخلفات أشجار الموز للاستفادة منها بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 


تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مشروع تدوير مخلفات أشجار الموز بقرية اللوقا بمركز ومدينة ساحل سليم والجاري تنفيذه ضمن مشروع ريادة الأعمال الإجتماعية للتمكين الإقتصادي بصعيد مصر بالتعاون بين جمعية سيدات الأعمال بأسيوط وهيئة بلان انترناشونال ايجيبت ومشاركة جمعية الرجاء الحرة للإستفادة منها وتوفير فرص عمل للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز خطط التنمية المستدامة الشاملة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 

 

ورافقه خلال الجولة إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونفيسة عبد السلام على مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة

وحرص المحافظ على تفقد مراحل إعادة تدوير مخلفات أشجار الموز في إنتاج السماد السائل يطلق عليه السماد الذكي الأورجانيك بديل للأسمدة الأزوتية واليوريا والنترات واستمع إلى شرح من مسئول المشروع عن إنتاج الكمبوست الذي يوفر العناصر الكبرى والصغرى اللازمة لنمو النباتات ويزيد من قدرة التربة على إذابة العناصر الغذائية للنبات، كما تفقد صناعة الألياف والتي تستخدم في صناعة الورق والمنسوجات وأدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد

 

وأوضح أبو النصر أن الهدف من المشروع هو المحافظة على البيئة من خلال تدوير مخلفات أشجار الموز والإستفادة منها وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات وزيادة دخل المزارعين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وتمكين عدد كبير من مزارعين الموز للإستفادة من تدوير مخلفات أشجار الموز وبناء قدرات النساء للقدرة على العمل في المجتمع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل تلك المشروعات لتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة وهو ما سينعكس على قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشجيع وتطوير مثل تلك المشروعات التي لها مردوها صحي واقتصادي للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والتقليل من آثار التغيرات المناخية هو ما يساهم في خدمة قطاع الزراعة والمزارعين

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