"لعدم تواجده في العمل".. محافظ أسيوط يحيل طبيب الغسيل الكلوي بمستشفى ديروط المركزي للتحقيق





قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إحالة طبيب الغسيل الكلوي من أطباء النوبتجية الصباحية بمستشفى ديروط المركزي للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه لتغيبه عن العمل وذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة لمستشفى ديروط المركزي للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين ضمن جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على منظومة العمل داخل المنشآت الطبية المختلفة والتأكيد على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورافقه خلال الجولة إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور إبراهيم وصفي نائب مدير مستشفى ديروط المركزي.

وقد استهل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ والذي يقدم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة لتلقي العلاج اللازم وقسم الأشعة وشاهد جهاز الأشعة المقطعية وعيادة الأطفال وعيادة الأسنان كما تفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 24 حضانة مستغل منهم ٢٣ حضانة للأطفال المبتسرين واطمئن على صحة الأطفال بالحضانات وعدم تواجد حالات خطيرة بينهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم الغسل الكلوي، وتابع سير العمل وتبين تغيب الطبيب المسؤول عن القسم موجهًا بتحويله للتحقيق لتغيبه عن العمل، والتقى بعض المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم واستمع إلى إحدى المترددين على القسم بوجود عطل بوحدة معالجة المياه والتي تخدم قسم الغسيل الكلوي وعلى الفور توجه إلى وحدة معالجة المياة الخاصة بالمستشفى مشددًا على إصلاح أي أعطال وإجراء الصيانة المستمرة وكذلك أجهزة الغسل الكلوي لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى وتلبية احتياجاتهم أولًا بأول فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة وصيانة الوصلات الكهربائية والإنارة موجهًا رئيس المركز بالتعاون والمشاركة في أعمال النظافة والصيانة وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات الأزمة لذلك.

وأكد محافظ أسيوط على مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة على كافة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المحافظة، لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لمستشفيات المحافظة والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين