محافظ أسيوط يتابع تشغيل ماكينات فرم الكاوتش وإعادة تدويره بوحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية


تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تشغيل ماكينات فرم الكاوتش وإعادة تدويره بوحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة للإستفادة من الموارد وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحافظة مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ورافقه خلال الجولة ايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، وطارق سليمان مسئول المصنع

وشاهد محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لماكينات فرم الكاوتش بوحدة الرصف التابعة للمحافظة حيث يتم إعادة تدوير الكاوتش المتهالك والمتكهن واستخدامه في تصنيع الطوق، وسيور ماكينات الري والجرارات، واستخراج السلك، ودواسات السيارات، وفرش الأرضيات وتقطيع أجزاء من الكاوتش واستخدامه كوقود في مصانع الأسمنت

 

ووجه أبو النصر بتسليم كافة الكميات المتاحة من الكاوتش المُكهن والتالف بوحدة الرصف للمصنع لإعادة تدويره والإستفادة منه موضحًا إننا نعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا لزيادة الموارد مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات والرواكد هو ما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة بكافة القطاعات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات لتوفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمام صغار المستثمرين في أسرع وقت ممكن وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام دفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة مما يدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة

اسيوط استراتيجية مصر 2030 اسيو استراتيجية مصر استفادة آسية أشر استرا استراتيجي استراتيجية اعاة إعادة اعادة تدوير افة أفق استثمارات جديدة استخراج استر اكل استثمارا استثمارات استخدام الأم الب الـ ألا الاستفادة البن البني البنيه البيئة يتوافق

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