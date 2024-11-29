محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمركزي البداري والقوصية

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 24 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي البداري والقوصية ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للازالات التي يتم تنفبذها خلال الفترة من 9 نوفمبر الجاري وحتى 29 نوفمبر الجاري بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعة والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزةالتنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدي بمركزي البداري والقوصية بمساحة 3158 متر مربع حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبدالراضي رئيس مركز البداري حملة تمكنت خلالها من إزالة 12 حالة تعدي منها 3 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري بمساحة 100 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الصرف بمساحة 690 متر مربع وحالتين تعدي على خط التنظيم بمساحة 108 متر مربع وحالتين تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 335 متر مربع بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز نجحت خلالها من إزالة 12 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بسماحة 1925 متر مربع وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية على الأراضي وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها

اسيوط إزالات استخدام استر استرداد ازالة استرداد أراضي استرداد أراضي الدولة إزالة 24 حالة ازالة 24 حالة تعد أراضي أملاك الدولة أراضي زراعية أبو أراض أراضي اراضي الدولة آسية اسيو 9 نوفمبر 90 متر ئيس الوزراء أشر إشراف افة 315 335 الات الأراض الاراضي 5 حالات 5 حالات تعد ألا

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