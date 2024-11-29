محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أعمال الرصف بشارع الحرية بمدينة أبوتيج





وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع الحرية بمدينة أبوتيج وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024 /2025 للاطمئنان على أعمال التنفيذ والوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة مشيرًا إلى وضع المحافظة لخطة رصف للمساهمة في تطوير وتحسين حالة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لتسهيل الحركة والانتقال وتحقيق السيولة المرورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية ووفقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال رصف الطبقة السطحية الاسفلتية مستمرة بشارع الحرية بمدينة أبوتيج بطول 810 متر طولي وبعرض 6 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه بتنفيذ مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وتحت إشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها والإنتهاء منها في المواعيد المقررة لافتًا إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز بإزالة كافة الإشغالات وإعاقة الطريق وتيسير الحركة المرورية لتنفيذ أعمال الرصف بشكل دقيق ومناسب مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة من خلال جولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري على هذه الأعمال