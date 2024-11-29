عاشور: مصر تحصل على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)

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وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن حصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)، موضحًا أن هذا الإعلان قد جاء خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة في الجزائر العاصمة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الذي انعقد تحت عنوان "الموارد والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية في إفريقيا"، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه العضوية الكاملة  تعكس الدور الريادي لمصر في دعم البحث العلمي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية، موضحًا أن مصر كانت تتمتع بعضوية مبدئية منذ عام 2022، إلى أن تم ترقيتها إلى العضوية الكاملة بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الأكاديمية، والتي تضمنت تعزيز التعاون مع الشبكة، وتطوير رؤية طموحة تخدم الأجندة العلمية للقارة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يعود بالنفع على المجتمع العلمي في إفريقيا، ويعزز دور مصر كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية والابتكار في القارة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وفريق العمل، خاصةً بعد زيارة رئيس الشبكة ونائبته إلى مصر، واطلاعهم على الجهود التي تمثل نموذجًا يُحتذى به في دعم الاستقلالية والشفافية وتطوير البنية المؤسسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي أن هذه العضوية تعكس التزام الأكاديمية بتنمية رأس المال البشري وتشجيع مشاركة الباحثين الشباب والنساء والعلماء من الفئات الأقل تمثيلًا، مؤكدة أن الأكاديمية أطلقت برامج جديدة لدعم العلماء المصريين المتميزين وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الكبرى في إفريقيا، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.

وأشارت د. جينا إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط شهادة على تفوق مصر العلمي، بل يمثل التزامًا قويًا ببناء مستقبل مشترك ومستدام للقارة الإفريقية عبر التعاون والمعرفة،  مؤكدة استمرار بذل الجهود لاستغلال هذه العضوية لتعزيز الشراكات الإقليمية، ووضع حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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