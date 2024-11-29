ندوات توعوية للعاملين بشركة مياه منفلوط ومستشفى حميات أسيوط عن السلامة والصحة المهنية

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جانب من الندوات التوعوية
جانب من الندوات التوعوية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة توعية العاملين بالمنشآت الحكومية وغير الحكومية بأهمية ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم فعاليات وندوات توعوية في هذا الشأن بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بأسيوط بقيادة علي سيد وكيل الوزارة بالمحافظة قد نظمت ندوات تثقيفية توعوية للإرشاد والتوعية والتثقيف ضمن فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهدافها، ومبادئها، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمنفلوط ومديرية الصحة وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

وحيث تم تنظيم ندوة تثقيفية بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنفلوط وبمشاركة 25 من العاملين بالشركة وأخرى بمقر مستشفى حميات أسيوط وذلك بمشاركة عدد 50 من العاملين بالمستشفى لافتًا إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة بمواقع العمل المختلفة سواء عن طريق الإهتمام بملف السلامة والصحة المهنية أو تدريب العاملين بالقطاعات المختلفة على إجراءات الطوارئ مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاعات المختلفة وتدريبهم على إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح وتجنبًا لأي مخاطر قد تحدث لا قدر الله.

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