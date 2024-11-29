محافظ أسيوط: حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني بقرية درنكة

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المبانى بقرية درنكه ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد

وكان محافظ أسيوط خلال إحدى جولاته الميدانية بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط قد وجه برفع تراكمات القمامة ومخلفات هدم المباني من أمام مدرسة الشعراوي وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئس المركز بأعمال نظافة وتجميل ورفع التراكمات من أمام المدرسة

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق