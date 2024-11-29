محافظ أسيوط: استمرار صيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة بمركز ساحل سليم

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز نفذت حملة لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة وتغيير التالفة وتركيب كشافات جديدة وصيانة بعض الكشافات المعطلة بقرية العونة تحت إشراف قسم الكهرباء ورئيس الوحدة المحلية لقرية العونة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيرًا إلى العمل في كافة القطاعات الخدمية لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة تنفيذًا لتوجهات الحكومة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزيرة التنمية المحلية في هذا الشان

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