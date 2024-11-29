مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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فلسطين
فلسطين

تشارك جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي في احياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يقع في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، تواصل مصر تأكيدها على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتحي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها  الاحتلال الإسرائيلي ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وتعيد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراض الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعرب مصر، عن أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع ما يواجهه من عدوان غاشم، وتؤكد مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، تنظم جمهورية مصر العربية مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر بالقاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.

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