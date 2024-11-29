محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إسنا

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، منطقة القيسارية بمدينة إسنا، سيرا على الأقدام، وهى المنطقة المحيطة بمعبد إسنا وما بها من منازل أثرية وبازارات سياحية ومعصرة الزيوت وبيت النول.


وخلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال الترميم بتلك المنطقة التى يشرف على ترميمها الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الاحمر ومشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا" (VISIT-Esna)، الذي تنفذه مؤسسة "تكوين" لتنمية المجتمعات المتكاملة، حيث يتبني القائمون على مشروع تطوير إسنا فكرة التجديد الحضري المتكامل لوسط المدينة التاريخية، بهدف تعزيز نموذج السياحة الثقافية المستدامة والمتكاملة التي تعيد مدينة إسنا على الخريطة السياحية، وجعلها مدينة تقدم تجربة سياحية متكاملة توفر للسائح تجربة فريدة، حيث تم تطوير البازارات والمطاعم وتوثيق الطعام الإسناوي، فضلًا عن تأهيل وتوعية الأهالي والعاملين في النشاط السياحي بشأن كيفية التعامل مع السياح.
وقال محافظ الأقصر أن التطوير يشمل رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد بما يتناسب مع الطابع المعماري الذي تتسم به مدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير المباني وشارع البازارات والمرسي السياحي، مضيفا ان تطوير إسنا يهدف لإحداث نوع من التطوير الشامل للمدينة، وعدم الاقتصار على المعبد؛ بل يمتد للكورنيش والمرسى السياحى.
وأضاف أنه سيتم رفع كفاءة المدينة بما يتلائم مع الهوية البصرية، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي وتركيب بلاط الانترلوك،والبدء الفعلى فى تطوير المرسى السياحى،مشيرا إلي أن مركز اسنا من المراكز التى حظت باهتمام القيادة السياسية وضمها للمرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وكان قد زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدينة إسنا خلال شهر اكتوبر الماضى والذى قرر تطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدي إلى معبد إسنا وذلك بدءا من كورنيش النيل حتى المعبد.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا  المهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس عاطف عسكر نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

 

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