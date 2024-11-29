الجيش الإسرائيلي: 68 قرية محظورة جنوبي لبنان حتى إشعار آخر

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، التحذيرات على اللبنانيين الانتقال جنوبا إلى عشرات القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، أن 68 قرية محظورة جنوبي لبنان، مرفقا منشوره بخريطة توضيحية.

وأضاف: "حتى إشعار آخر، يحظر عليكم الانتقال جنوبا" إلى هذه القرى، متابعا أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي استهدافكم، لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا".

واعتبر المتحدث أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وذكرت إسرائيل أنها فتحت النار الخميس على من وصفتهم بأنهم "مشتبه بهم" قدموا في مركبات وصلت إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وقالت إن هذا يمثل خرقا للهدنة مع حزب الله التي دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

كما اتهم النائب البرلماني عن حزب الله حسن فضل الله إسرائيل بانتهاك اتفاق الهدنة، وقال للصحفيين: "العدو الإسرائيلي يعتدي على العائدين إلى القرى الأمامية".

والخميس أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى جنوبي لبنان، في أول هجوم من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار.

واتهم الجيش اللبناني في وقت سابق إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات يومي الأربعاء والخميس.

ويعكس تبادل الاتهامات هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لإنهاء الصراع الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج لبنان.