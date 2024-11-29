عن شائعات الإخوان.. رئيس تونس: لن نبقى مكتوفي الأيدي

تونس 365
بوابة الفجر

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أن محاولات تنظيم الإخوان اليائسة لتأجيج الأوضاع في البلاد بالشائعات والأكاذيب والإرباك التي تحصل هذه الأيام غير طبيعية.

وأضاف الرئيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة كمال المدوري، أن "الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يتوهّم أنه قادر على إدخال الاضطراب في أي مجال من المجالات".

وليل الثلاثاء الماضي، عاشت مدينة مساكن الواقعة في محافظة سوسة شرقي تونس على وقع احتجاجات ليلية، تنديدا بوفاة شاب أشيع أنّه «قتل بعد تعرّضه لحادث مرور إثر مطاردة أمنية».

وعمد المحتجون لحرق سيارة أمنية وأضرموا النار في إطارات السيارات، مما تسبّب في قطع الطريق.

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