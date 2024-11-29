مصرع عناصر إجرامية أثناء تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه"، وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل") بالشرقية.

تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم كما ضُبط بحوزتهم (2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.