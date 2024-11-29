الرئيس الروسي: حياة ترامب لا تزال في خطر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حياة نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لا تزال في خطر.

وأضاف بوتين: "ضد ترامب، تم استخدام أساليب نضال غير حضارية على الإطلاق، وحتى محاولات متكررة للقتل. في رأيي، لا يزال في خطر"، مذكرا في الوقت ذاته بأن "الكثير من الأمور قد حدثت في الولايات المتحدة".

ولكنه أضاف أن ترامب "رجل ذكي، وذو خبرة كبيرة"، مشيرًا إلى أن "أثق في أنه سيكون أكثر حرصًا".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثني فيها بوتين على ترامب، حيث قام بتهنئته من قبل على فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه "معجب" برد فعله "الشجاع" على الهجوم، الذي تعرض له خلال الحملة الانتخابية.

كما ندد الزعيم الروسي بأنه خلال الصراع السياسي، الذي سبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد ترامب، "لم يتعرض لإجراءات واتهامات قانونية مهينة، ولا أساس لها من الصحة فحسب، بل تعرض أفراد عائلته، وأولاده للهجوم أيضًا".

وفيما يتعلق بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، زعم بوتين أنه يسعى إلى "تفاقم الوضع ورفع درجة المواجهة" في أوكرانيا لخلق "صعوبات إضافية" لإدارة ترامب المستقبلية.

وقال الرئيس الروسي، في ختام حديثه: "مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الإدارة المستقبلية".