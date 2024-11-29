ختام قافلة طبية بكومير جنوب الأقصر بالكشف على ٦١٠ مواطن..صور





نفذت مديرية الصحة بالأقصر بقيادة دكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة الأقصر، قافلة طبية بالوحدة الصحية بكومير بمدينة أسنا علي مدار يومى الأربعاء والخميس ٢٧ و٢٨ نوفمبر الجاري وتضمنت التخصصات الطبية المختلفة( نساء،باطنة،رمد،جراحة،عظام،اطفال،جلدية ) بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.

فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن القافلة أختتمت أعمالها بالكشف على ٦١٠ مواطن حيث قدمت خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل

كما تضمنت الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر )إلى جانب خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية، مشيدًا بالجهد المبذول من العاملين بالقافلة العلاجية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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