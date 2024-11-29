الجيش الروسي يسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك

أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، عن تقدمها في مختلف جبهات القتال في شرق أوكرانيا، كما واصلت السيطرة على قرى وبلدات جديدة، خصوصا في إقليم دونباس، الذي يعتبر أهم هدف للقوات الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بسيطرة قوات "المركز" على بلدتي فوروفسكوي، ونوفايا إيلينكا في مقاطعة دونيتسك، التي تشكل إلى جانب مقاطعة لوغانسك، إقليم دونباس.

وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي، أن "وحدات من مجموعة قوات ’المركز‘، ونتيجة العمليات الدؤوبة، حررت بلدتي نوفايا إيلينكا وفوروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت القوات الروسية أعلنت يوم الأربعاء سيطرة الجيش الروسي على بلدة نوفايا إيلينكا في دونيتسك، كما أعلن في اليوم السابق (الثلاثاء) عن السيطرة على بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس عن تقدم كبير لقواتها في خاركيف، حيث عبرت قواتها نهر أوسكال، في أحرزت تقدما كبيرا في دونيتسك، بعد أن أعلنت عن السيطرة على 5 بلدات وقرى خلال الأسبوع الماضي.