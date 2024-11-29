انتخاب أحمد محمد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية وحبيبة حمدي نائبة

انتهت جامعة أسيوط الأهلية من ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب مجلس اتحاد الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط؛ وإشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية والتي فاز بها أحمد محمد عبد العال عثمان الطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي؛ بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية وفوز الطالبة حبيبة محمد حمدي أحمد الطالبة بكلية العلوم الإدارية نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية وذلك في ختام ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024/ 2025 والذي انطلقت أعماله على مدار أسبوعين متتالين؛ في مقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، وكذلك إلى كافة الطلاب الفائزين بعضوية اللجنة العليا لمجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية لهذا العام، وكذلك اللجان الفرعية لاتحادات طلاب الكليات، متمنيًا لهم التوفيق، والسداد؛ لخدمة زملائهم، والمساهمة المثمرة؛ من أجل تعزيز جهود إدارة الجامعة الساعية إلى تطوير سبل الدعم، والرعاية المقدمة للطلاب في كافة المجالات؛ بما يمكنهم من القيام بالدور المنوط بهم على النحو الأمثل.

وكما توجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ بالشكر والتقدير، إلى كافة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وإلى القائمين على العمل بإدارة رعاية الشباب ؛ لما بذلوه من جهد، وعمل ؛ انعكس أثره في حسن سير العملية الانتخابية منذ بدايتها، وانتظام مراحلها، ودقة إجراءاتها؛ بما يعكس الحرص على تهيئة مناخ من الديمقراطية، وأجواء من الشفافية، والنزاهة، خلال كافة مراحل انتخابات اتحاد الطلاب؛ منذ بدايتها، وحتى نهايتها.

وكشف الدكتور نوبي محمد حسن؛ عن قائمة أسماء الطلاب الفائزين بعضوية اللجنة العليا لمجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية، والتي شملت إعلان الطالب محمود عز الدين محمود محمد أمينًا للجنة الأسر، وروان أحمد حسن محمد مهران أمينةً مساعدةً له، والطالب بافلي خليفة تناغو بطرس أمينًا للجنة الفنية، ومريم روماني زغلول لبيب أمينةً مساعدةً له، والطالب كريم علي أحمد عمر أمينًا للجنة الرياضية، وكريم حسام الدين جلال محمد أمينًا مساعدًا له، والطالب محمود حسين محمود جابر أمينًا للجنة الثقافية، وسارة جمال فتحي جاد أمينةً مساعدةً له، والطالب كيرلس شهير عادل قيصر أمينًا للجنة الجوالة، ومنة الله عمر عبد الحفيظ أمينةً مساعدةً له، والطالبة فرح محمد هاني عبد العزيز أمينة للجنة الاجتماعية، وكنزي محمد علي عبد المعطى أمينةً مساعدةً لها، والطالبة سندس محمد محمود مصطفى أمينة للجنة العلمية، و ماري إبراهيم شهدي إبراهيم أمينةً مساعدةً لها