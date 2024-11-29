القضاء على حماس هدف مستمر.. نتنياهو يلوح بوقف إطلاق النار في غزة دون إنهاء الحرب



في تطورات جديدة للأزمة في قطاع غزة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده للموافقة على وقف إطلاق النار في القطاع، لكنه أكد أن هذا لا يعني إنهاء الحرب على حد تعبيره، وأوضح نتنياهو خلال تصريحات أدلى بها في اجتماع خاص، أن الظروف الميدانية تحسنت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن استهداف شخصيات بارزة في حركة حماس، مثل يحيى السنوار، يمثل خطوة حاسمة في هذا السياق.

وقال نتنياهو: أنا مع وقف إطلاق النار في غزة، لكن هذا لا يعني إنهاء الحرب، فيجب علينا القضاء على حماس بالكامل لضمان أمن إسرائيل، وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة.

تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على الحياة المدنية في غزة، لكنها تحتاج إلى شريك فلسطيني "موثوق" قادر على قيادة القطاع بعيدًا عن سياسات "التحريض والعنف"، على حد قوله.

وأوضح ساعر: يجب أن تكون هناك قيادة فلسطينية خاصة، بشرط أن تكون ملتزمة بالسلم وألا تدعم الإرهاب أو التحريض.

الوضع الإنساني في غزة

على صعيد آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أكد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، أن النظام الصحي في القطاع يقترب من الانهيار الكامل.

ودعا رايان إلى تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار على غرار ما حدث في لبنان، قائلًا: "الوضع في غزة كارثي، النظام الصحي مدمر تقريبًا، وهناك حاجة ماسة لوقف القتال لتجنب انهيار كامل للبنية التحتية الطبية".

كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن العمليات العسكرية في شمال غزة أسفرت عن نزوح 130 ألف شخص، مع بقاء ما بين 65-75 ألف شخص في ظروف صعبة للغاية.

وأكدت الوكالة أن المساعدات الإنسانية لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

حصيلة الخسائر

وفقًا للبيانات الإسرائيلية، أسفر هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1207 أشخاص، معظمهم مدنيون، بالإضافة إلى اختطاف 251 شخصًا، بينهم 97 لا يزالون محتجزين في غزة.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 44،330 شخصًا، معظمهم من المدنيين.

الموقف الدولي

دعت أطراف دولية إلى وقف التصعيد في غزة والعمل على إيجاد حلول دبلوماسية لوقف المعاناة الإنسانية.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على الوضع الإقليمي والدولي.