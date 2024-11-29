محافظ الإسماعيلية يفتتح "سوق اليوم الواحد" بحديقة الشيخ زايد

"أكرم" السوق يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، "سوق اليوم الواحد" بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

مشيرًا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

أوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

ودعى محافظ الإسماعيلية المواطنين من أهالي المحافظة لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة، حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

واختتم "أكرم"، أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على مد السوق ليوم إضافي ليستمر غدًا السبت، مع العمل على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وعلى هامش "سوق اليوم الواحد"، أُقيم معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية لمنصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية، بجانب بيع منتجات يدوية من المنسوجات والكليم من مواد معاد تدويرها مرة أخرى بمصنع تدوير المخلفات بأبوبلح.