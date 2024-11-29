مصرع شخصين أسفل عجلات قطار بقليوب

لقي شخصان مصرعهم اثر اصطدام قطار بهم اسفل الدائرى بقليوب، وجرى نقل الجثتين لمستشفى قليوب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين على شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائرى.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة اسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شخصين اصطدم بهم القطار اثناء عبورهم شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري بقليوب، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.