بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

في 29 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم بـ "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 1977.

وتُحيي الأمم المتحدة هذه المناسبة في مقرها بنيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 32/40B.

ويأتي هذا اليوم تزامنًا مع ذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 (د-2) في 29 نوفمبر 1947، الذي أوصى بتقسيم فلسطين.

يشهد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فعاليات متعددة، حيث تُعقد اجتماعات خاصة في الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، يُلقى فيها كبار المسؤولين بيانات تعبيرًا عن دعمهم لقضية فلسطين.

وتشمل الأنشطة أيضًا معارض ثقافية وتعريفية، بالإضافة إلى مناقشات سنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية.

ويُعتبر هذا اليوم فرصة هامة لتسليط الضوء على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إذ يُنظم من خلاله أنشطة تثقيفية وفعاليات حشد عالمي لحقوق الفلسطينيين.



الهدف من اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

يهدف هذا اليوم إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية لا تزال دون حل رغم مرور عشرات السنين على صدور قرارات دولية تدعو إلى تحقيق العدالة، ويطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين.