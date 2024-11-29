السيطرة على حريق في إحدى الحجرات بالطابق الرابع بالمدينة الجامعية بنين بازهر أسيوط

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جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

 

 

 

 

اندلع حريق اليوم الجمعة فى إحدى الحجرات بالطابق الرابع بالمدينة الجامعية بنين بجامعة الأزهر بأسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية بأسيوط وتم السيطرة على الحريق 

 

وصرحت جامعة الأزهر بأسيوط اليوم الجمعة  أن الحريق اندلع بحجرة 416 بالطابق الرابع بمبني عمر بن الخطاب جناح ج عقب صلاة ظهر الجمعة، وأسفر حريق محتوى الغرفة، وأنه لا توجد أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء والاسعاف إلى‏ مكان الحادث، وتمت السيطرة عليه

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